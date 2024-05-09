В Харькове отключения электричества будут более долгими

Отключения по графику продлят до четырех часов — в связи с увеличением нагрузки на энергосистему из-за похолодания, сообщили в Харьковоблэнерго.

«В связи с похолоданием и, соответственно, увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час (до 4 часов)», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики обратились к жителям города и области с просьбой экономить электроэнергию — в том числе, не включать одновременно несколько мощных приборов.