В Харькове отключения электричества будут более долгими
Фото: Сергей Зеленский/telegram
Отключения по графику продлят до четырех часов — в связи с увеличением нагрузки на энергосистему из-за похолодания, сообщили в Харьковоблэнерго.
«В связи с похолоданием и, соответственно, увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час (до 4 часов)», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики обратились к жителям города и области с просьбой экономить электроэнергию — в том числе, не включать одновременно несколько мощных приборов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новости Харькова, отключения;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения по графику продлят до четырех часов — в связи с увеличением нагрузки на энергосистему из-за похолодания, сообщили в Харьковоблэнерго".