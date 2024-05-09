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В Харькове отключения электричества будут более долгими

Общество 10:08   09.05.2024
Оксана Горун
В Харькове отключения электричества будут более долгими Фото: Сергей Зеленский/telegram

Отключения по графику продлят до четырех часов — в связи с увеличением нагрузки на энергосистему из-за похолодания, сообщили в Харьковоблэнерго.

«В связи с похолоданием и, соответственно, увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час (до 4 часов)», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики обратились к жителям города и области с просьбой экономить электроэнергию — в том числе, не включать одновременно несколько мощных приборов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения по графику продлят до четырех часов — в связи с увеличением нагрузки на энергосистему из-за похолодания, сообщили в Харьковоблэнерго".