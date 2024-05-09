Тарифи на електрику можуть підняти – Українські розподільчі мережі
В.о. генерального директора АТ “Українські розподільчі мережі” Артем Мартинюк у етері нацмарафону визнав: “можливо нам прийдеться все ж таки зіткнутися з підвищенням тарифів” на електрику.
“Нам для підготовки для осінньо-зимового періоду, потрібно більше мільярда доларів. Є певні обговорення на сьогодні, рішення буде прийматися на рівні Національної комісії регулювання електроенергетики. Я не знаю, які джерела можуть бути залучені. Але, як на мене, на мою суб’єктивну думку, можливо нам прийдеться все ж таки стикнутися з підвищенням тарифів. Бо сума немаленька. На сьогодні, наших джерел внутрішніх не вистачає, нам допомагають країни-сусіди та донори”, – пояснив Мартинюк.
При цьому він заявив, що блекаут Україні не загрожує. Однак можливі в перспективі обмеження не тільки промисловості, а й побутових споживачів у години пікових навантажень (з 18 до 23 години вечора та вранці – з 8 до 11).
Усі необхідні запчастини та обладнання для проведення ремонтів на об’єктах енергосистеми є, повідомив Мартинюк.
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“Допомоги достатньо. Основна проблема – це час. Щоб ми мали можливість встигнути до опалювального сезону відновитися повною мірою для його сталого проходження. Ще одна проблема, яку нам необхідно вирішувати, – це захистити те обладнання, яке на сьогодні працює, додатковими системами ПВО. Це нагальні потреби“, – пояснив в.о. генерального директора АТ “Українські розподільчі мережі”.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Україна; Теги: електрика, тарифы;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В.о. генерального директора АТ “Українські розподільчі мережі” Артем Мартинюк у етері нацмарафону визнав: “можливо нам прийдеться все ж таки зіткнутися з підвищенням тарифів” на електрику".