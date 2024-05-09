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Тарифы на электричество могут поднять — Украинские распределительные сети

Общество 10:34   09.05.2024
Оксана Горун
Тарифы на электричество могут поднять — Украинские распределительные сети Скриншот

И.о. генерального директора АО «Украинские распределительные сети» Артем Мартынюк в эфире нацмарафона признал: «возможно нам придется все же столкнуться с повышением тарифов» на электричество.

«Нам для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно больше миллиарда долларов. Есть определенные обсуждения на сегодняшний день, решение будет приниматься на уровне Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. Я не знаю, какие источники могут быть задействованы. Но, по моему субъективному времени, возможно нам придется все же столкнуться с повышением тарифов. Потому что сумма немаленькая. На сегодняшний день наших источников внутренних не хватает, нам помогают страны-соседи и доноры», — пояснил Мартынюк.

При этом он заявил, что блэкаут Украине не грозит. Однако возможны в перспективе ограничения не только промышленности, но и бытовых потребителей в часы пиковых нагрузок (с 18 до 23 часов вечера и утром — с 8 до 11).

Все необходимые запчасти и оборудование для проведения ремонтов на объектах энергосистемы есть, сообщил Мартынюк.

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«Помощи достаточно. Основная проблема – время. Чтобы мы могли успеть к отопительному сезону восстановиться в полной мере для его устойчивого прохождения. Еще одна проблема, которую нам необходимо решать, — это защитить то оборудование, которое сегодня работает, дополнительными системами ПВО. Это насущные потребности», — пояснил и.о. генерального директора АО «Украинские распределительные сети».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 10:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И.о. генерального директора АО «Украинские распределительные сети» Артем Мартынюк в эфире нацмарафона признал: «возможно нам придется все же столкнуться с повышением тарифов» на электричество".