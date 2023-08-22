В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
В Чугуевской громаде Харьковской области сегодня с 20:00 до полуночи может быть шумно.
Об этом сообщается в Telegram-канале громады.
«Плановые работы, поводов для паники нет. Но тревоги не игнорируйте», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевской громаде Харьковской области сегодня с 20:00 до полуночи может быть шумно.".