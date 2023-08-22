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В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно

18:30   22.08.2023
Елена Нагорная
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно

В Чугуевской громаде Харьковской области сегодня с 20:00 до полуночи может быть шумно.

Об этом сообщается в Telegram-канале громады.

«Плановые работы, поводов для паники нет. Но тревоги не игнорируйте», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевской громаде Харьковской области сегодня с 20:00 до полуночи может быть шумно.".