Головні новини Харкова 9 травня: стан поранених дітей, удар по Липцях уночі
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:31
Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові дітей
Троє дітей, які постраждали від російського удару по шкільному стадіону в Харкові, в реанімації, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран. 14-річний хлопець – важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію. 14-річний пацієнт – в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку”, – поінформував вранці 9 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
З лікарні на амбулаторне лікування виписали восьмирічну дівчинку, яка отримала поверхневу травму. Її стан – середньої тяжкості.
08:18
Харківщину опівночі обстріляли з мінометів, виникла пожежа – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу.
Вночі росіяни вдарили по Харківському району.
“Липці. 9 травня близько опівночі стався ворожий мінометний обстріл військовими РФ. В ході обстрілу було влучання в гараж, після чого сталася пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння”, – поінформував Тимошко.
Докладніше про обстріли Харківщини за добу.
07:31
ЗСУ відбили 16 російських атак на Куп’янському напрямку – Генштаб
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області”, – повідомив у ранковому зведенні 9 травня Генштаб ЗСУ.
У Харківській області під авіаударами були Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці.
07:09
Вночі в Харкові тривогу оголошували через балістику
У Харкові протягом ночі було кілька повітряних тривог. Першу оголосили ще з вечора – о 22:33. Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про ворожі безпілотники (ймовірно, розвідники), які рухалися в бік Харкова. Працювала ППО.
Тривога тривала до 3:07. А о 04:01 та о 05:11 оголосили ще дві. Обидва рази ПС ЗСУ інформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Відбій пролунав о 6-й годині ранку. Обійшлося без вибухів у Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".