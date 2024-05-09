Поранений чоловік через обстріл Куп’янська помер у лікарні (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу міста Куп’янськ.
За даними правоохоронців, армія РФ вдарила по місту з артилерії. Внаслідок обстрілу поранення отримала 48-річна жінка, її шпиталізували. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що росіяни обстріляли Куп’янськ близько 10:15.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу міста Куп’янськ.".