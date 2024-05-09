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Поранений чоловік через обстріл Куп’янська помер у лікарні (фото)

Події 13:33   09.05.2024
Вікторія Яковенко
Поранений чоловік через обстріл Куп’янська помер у лікарні (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу міста Куп’янськ.

За даними правоохоронців, армія РФ вдарила по місту з артилерії. Внаслідок обстрілу поранення отримала 48-річна жінка, її шпиталізували. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ХОВА повідомляли, що росіяни обстріляли Куп’янськ близько 10:15.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 13:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу міста Куп’янськ.".