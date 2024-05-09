Раненый мужчина из-за обстрела Купянска погиб в больнице (фото)

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия вражеских обстрелов города Купянск.

По данным правоохранителей, армия РФ ударила по городу из артиллерии. В результате обстрела ранения получила 48-летняя женщина, ее госпитализировали. Кроме того, от взрывной травмы в больнице погиб 51-летний мужчина.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, в ХОВА сообщали, что россияне обстреляли Купянск около 10:15.