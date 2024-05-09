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Раненый мужчина из-за обстрела Купянска погиб в больнице (фото)

Происшествия 13:33   09.05.2024
Виктория Яковенко
Раненый мужчина из-за обстрела Купянска погиб в больнице (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия вражеских обстрелов города Купянск.

По данным правоохранителей, армия РФ ударила по городу из артиллерии. В результате обстрела ранения получила 48-летняя женщина, ее госпитализировали. Кроме того, от взрывной травмы в больнице погиб 51-летний мужчина.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в ХОВА сообщали, что россияне обстреляли Купянск около 10:15.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали последствия вражеских обстрелов города Купянск.".