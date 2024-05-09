Два человека ранены в результате обстрела Купянска — ХОВА

Россияне около 10:15 обстреляли город Купянск на Харьковщине.

По данным ХОВА, в результате попаданий ранения получили два человека – мужчина и женщина. Их госпитализировали.

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