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Два человека ранены в результате обстрела Купянска — ХОВА

Происшествия 12:30   09.05.2024
Виктория Яковенко
Два человека ранены в результате обстрела Купянска — ХОВА

Россияне около 10:15 обстреляли город Купянск на Харьковщине.

По данным ХОВА, в результате попаданий ранения получили два человека – мужчина и женщина. Их госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 12:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне около 10:15 обстреляли город Купянск на Харьковщине.".