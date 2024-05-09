Два человека ранены в результате обстрела Купянска — ХОВА
Россияне около 10:15 обстреляли город Купянск на Харьковщине.
По данным ХОВА, в результате попаданий ранения получили два человека – мужчина и женщина. Их госпитализировали.
Читайте также: Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, ранены, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два человека ранены в результате обстрела Купянска — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне около 10:15 обстреляли город Купянск на Харьковщине.".