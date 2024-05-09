Дві людини поранені внаслідок обстрілу Куп’янська – ХОВА

Росіяни близько 10:15 обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

За даними ХОВА, внаслідок влучань поранення отримали двоє людей – чоловік та жінка. Їх шпиталізували.

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