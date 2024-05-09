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Дві людини поранені внаслідок обстрілу Куп’янська – ХОВА

Події 12:30   09.05.2024
Вікторія Яковенко
Дві людини поранені внаслідок обстрілу Куп’янська – ХОВА

Росіяни близько 10:15 обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

За даними ХОВА, внаслідок влучань поранення отримали двоє людей – чоловік та жінка. Їх шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 12:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни близько 10:15 обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.".