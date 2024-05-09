Робота у Харкові та області: вакансії від 10 до 30 тисяч гривень
Станом на 9 травня у Харківській області актуальні 1956 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія налагоджувальника поліграфічного устаткування із зарплатою 30 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів матиме 29 тисяч, а майстер цеху – 28.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів зароблятиме 25 тисяч, маляр – 24 тисячі, укладальник-пакувальник – 23, бариста – 15, в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 14990, інженер з безпеки руху – 13 тисяч, а прессекретар – 10350.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 9 травня у Харківській області актуальні 1956 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".