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Робота у Харкові та області: вакансії від 10 до 30 тисяч гривень

Суспільство 11:40   09.05.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії від 10 до 30 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 9 травня у Харківській області актуальні 1956 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія налагоджувальника поліграфічного устаткування із зарплатою 30 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів матиме 29 тисяч, а майстер цеху – 28.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів зароблятиме 25 тисяч, маляр – 24 тисячі, укладальник-пакувальник – 23, бариста – 15, в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 14990, інженер з безпеки руху – 13 тисяч, а прессекретар – 10350.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в комунальній службі: вакансії

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота у Харкові та області: вакансії від 10 до 30 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 9 травня у Харківській області актуальні 1956 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".