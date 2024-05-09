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Работа в Харькове и области: вакансии от 10 до 30 тысяч гривен

Общество 11:40   09.05.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии от 10 до 30 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 9 мая в Харьковской области актуальны 1956 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия отладчика полиграфического оборудования с зарплатой 30 тысяч гривен. Водитель автотранспортных средств будет иметь 29 тысяч, а мастер цеха – 28.

Слесарь по ремонту колесных транспортных средств будет зарабатывать 25 тысяч, маляр – 24 тысячи, укладчик-упаковщик – 23, бариста – 15, вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров – 14990, инженер по безопасности движения – 13 тысяч, а пресс-секретарь – 1035.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 9 мая в Харьковской области актуальны 1956 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".