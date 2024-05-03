Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии
Фото: Харьковский горсовет
СКП «Харьковзеленстрой» предлагает работу жителям города.
Как сообщили в Харьковском горсовете, сейчас на предприятии актуальны вакансии:
— водителя автотранспортных средств малой тоннажности (ГАЗель),
— тракториста с опытом и навыками работы на экскаваторе,
— озеленителя IV-V разрядов,
— рабочих с опытом работы на электротранспорте (миникар).
Подробности по телефону: (096) 196-37-47.
Читайте также: Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, міськрада, работа, робота, Харьков, харьковчане;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» предлагает работу жителям города.".