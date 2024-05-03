Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии

СКП «Харьковзеленстрой» предлагает работу жителям города.

Как сообщили в Харьковском горсовете, сейчас на предприятии актуальны вакансии:

— водителя автотранспортных средств малой тоннажности (ГАЗель),

— тракториста с опытом и навыками работы на экскаваторе,

— озеленителя IV-V разрядов,

— рабочих с опытом работы на электротранспорте (миникар).

Подробности по телефону: (096) 196-37-47.