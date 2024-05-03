Live
  • Пт 03.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии

Общество 15:55   03.05.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии Фото: Харьковский горсовет

СКП «Харьковзеленстрой» предлагает работу жителям города.

Как сообщили в Харьковском горсовете, сейчас на предприятии актуальны вакансии:

— водителя автотранспортных средств малой тоннажности (ГАЗель),

— тракториста с опытом и навыками работы на экскаваторе,

— озеленителя IV-V разрядов,

— рабочих с опытом работы на электротранспорте (миникар).

Подробности по телефону: (096) 196-37-47.

Читайте также: Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений
По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений
03.05.2024, 16:07
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»
03.05.2024, 14:17
Главные новости 3.05: авиаудар по Харькову — есть погибшая и двое пострадавших
Главные новости 3.05: авиаудар по Харькову — есть погибшая и двое пострадавших
03.05.2024, 16:25
Два частных дома разрушены в результате обстрела Харькова – Клименко (фото)
Два частных дома разрушены в результате обстрела Харькова – Клименко (фото)
03.05.2024, 15:15
В Харькове был слышен взрыв — Терехов
В Харькове был слышен взрыв — Терехов
03.05.2024, 14:04
Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову
Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову
03.05.2024, 14:23

Новости по теме:

21:48
Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»
13:37
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн
15:20
Харьковчанам предлагают работу в городской больнице
11:20
Работа в Харькове и области: предлагают бурить нефть и газ за 28 тыс. грн
12:15
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен

Вы читали новость: «Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» предлагает работу жителям города.".