Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»
Фото: Харьковский городской совет
Вакансии для различных специалистов сейчас есть в КП «Харьковводоканал».
Как сообщают в мэрии, предприятие ищет:
— слесарей аварийно-восстановительных работ;
— слесарей-сантехников;
— монтажников наружных трубопроводов;
— водителей;
— слесарей по топливной аппаратуре;
— штукатуров;
— маляров;
— электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
— специалиста отдела управления персоналом.
Будущим сотрудникам обещают полный соцпакет, гибкий график и своевременную выплату зарплаты. Подробности по телефонам: (050) 406-22-11 и (097) 377-38-80.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вакансии для различных специалистов сейчас есть в КП «Харьковводоканал»".