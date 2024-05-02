Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»

Вакансии для различных специалистов сейчас есть в КП «Харьковводоканал».

Как сообщают в мэрии, предприятие ищет:

— слесарей аварийно-восстановительных работ;

— слесарей-сантехников;

— монтажников наружных трубопроводов;

— водителей;

— слесарей по топливной аппаратуре;

— штукатуров;

— маляров;

— электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

— специалиста отдела управления персоналом.

Будущим сотрудникам обещают полный соцпакет, гибкий график и своевременную выплату зарплаты. Подробности по телефонам: (050) 406-22-11 и (097) 377-38-80.