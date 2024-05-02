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Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»

Общество 21:48   02.05.2024
Елена Нагорная
Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал» Фото: Харьковский городской совет

Вакансии для различных специалистов сейчас есть в КП «Харьковводоканал».

Как сообщают в мэрии, предприятие ищет:

— слесарей аварийно-восстановительных работ;
— слесарей-сантехников;
— монтажников наружных трубопроводов;
— водителей;
— слесарей по топливной аппаратуре;
— штукатуров;
— маляров;
— электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
— специалиста отдела управления персоналом.

Будущим сотрудникам обещают полный соцпакет, гибкий график и своевременную выплату зарплаты. Подробности по телефонам: (050) 406-22-11 и (097) 377-38-80.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 21:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вакансии для различных специалистов сейчас есть в КП «Харьковводоканал»".