Є робота: які вакансії та умови пропонує КП “Харківводоканал”
Фото: Харківська міськрада
Вакансії для різних фахівців наразі є у КП “Харківводоканал”.
Як повідомляють у мерії, підприємство шукає:
– слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;
– слюсарів-сантехніків;
– монтажників зовнішніх трубопроводів;
– водіїв;
– слюсарів з паливної апаратури;
– штукатурів;
– малярів;
– електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування;
– фахівця відділу управління персоналом.
Майбутнім співробітникам обіцяють повний соцпакет, гнучкий графік та своєчасну виплату зарплати. Подробиці за телефонами: (050) 406-22-11 та (097) 377-38-80.
Читайте також: Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 20 тис. грн
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, робота, Харків, Харьковводоканал;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Є робота: які вакансії та умови пропонує КП “Харківводоканал”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 21:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вакансії для різних фахівців наразі є у КП “Харківводоканал”.".