Є робота: які вакансії та умови пропонує КП “Харківводоканал”

Вакансії для різних фахівців наразі є у КП “Харківводоканал”.

Як повідомляють у мерії, підприємство шукає:

– слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;

– слюсарів-сантехніків;

– монтажників зовнішніх трубопроводів;

– водіїв;

– слюсарів з паливної апаратури;

– штукатурів;

– малярів;

– електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування;

– фахівця відділу управління персоналом.

Майбутнім співробітникам обіцяють повний соцпакет, гнучкий графік та своєчасну виплату зарплати. Подробиці за телефонами: (050) 406-22-11 та (097) 377-38-80.