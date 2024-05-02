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Є робота: які вакансії та умови пропонує КП “Харківводоканал”

Суспільство 21:48   02.05.2024
Олена Нагорна
Є робота: які вакансії та умови пропонує КП “Харківводоканал” Фото: Харківська міськрада

Вакансії для різних фахівців наразі є у КП “Харківводоканал”.

Як повідомляють у мерії, підприємство шукає:

– слюсарів аварійно-відновлювальних робіт; 

– слюсарів-сантехніків; 

– монтажників зовнішніх трубопроводів; 

– водіїв; 

– слюсарів з паливної апаратури; 

– штукатурів; 

– малярів; 

– електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування;

– фахівця відділу управління персоналом.

Майбутнім співробітникам обіцяють повний соцпакет, гнучкий графік та своєчасну виплату зарплати. Подробиці за телефонами: (050) 406-22-11 та (097) 377-38-80.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 21:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вакансії для різних фахівців наразі є у КП “Харківводоканал”.".