Харків’янам пропонують роботу в комунальній службі: вакансії

СКП «Харківзеленбуд» пропонує роботу жителям міста.

Як повідомили у Харківській міськраді, наразі на підприємстві актуальні вакансії:

– водія автотранспортних засобів малої тоннажності (ГАЗель);

– тракториста з досвідом та навичками роботи на екскаваторі;

– озеленювача ІV-V розрядів (газонокосар на засоби малої механізації);

– робітників з досвідом роботи на електротранспорті (мінікар).

Подробиці за телефоном: (096) 196-37-47.