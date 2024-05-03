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Харків’янам пропонують роботу в комунальній службі: вакансії

Суспільство 15:55   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янам пропонують роботу в комунальній службі: вакансії Фото: Харківська міськрада

СКП «Харківзеленбуд» пропонує роботу жителям міста.

Як повідомили у Харківській міськраді, наразі на підприємстві актуальні вакансії:

– водія автотранспортних засобів малої тоннажності (ГАЗель);

– тракториста з досвідом та навичками роботи на екскаваторі;

– озеленювача ІV-V розрядів (газонокосар на засоби малої механізації);

– робітників з досвідом роботи на електротранспорті (мінікар).

Подробиці за телефоном: (096) 196-37-47.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СКП «Харківзеленбуд» пропонує роботу жителям міста.".