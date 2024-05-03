Харків’янам пропонують роботу в комунальній службі: вакансії
Фото: Харківська міськрада
СКП «Харківзеленбуд» пропонує роботу жителям міста.
Як повідомили у Харківській міськраді, наразі на підприємстві актуальні вакансії:
– водія автотранспортних засобів малої тоннажності (ГАЗель);
– тракториста з досвідом та навичками роботи на екскаваторі;
– озеленювача ІV-V розрядів (газонокосар на засоби малої механізації);
– робітників з досвідом роботи на електротранспорті (мінікар).
Подробиці за телефоном: (096) 196-37-47.
Читайте також: Є робота: які вакансії та умови пропонує КП “Харківводоканал”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, міськрада, робота, Харків, харьковчане;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янам пропонують роботу в комунальній службі: вакансії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СКП «Харківзеленбуд» пропонує роботу жителям міста.".