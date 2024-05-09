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Главные новости Харькова 9 мая: состояние раненых детей, удар по Липцам ночью

Происшествия 08:31   09.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 9 мая: состояние раненых детей, удар по Липцам ночью Фото: Василий Голосный

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

08:31

Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей

«15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый, выполнена хирургическая обработка ран. 14-летний парень — тяжелый, стабильный, переведен из операционной в реанимацию. 14-летний пациент — в реанимации, удалены осколки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность», — проинформировал утром 9 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из больницы на амбулаторное лечение выписали восьмилетнюю девочку, которая получила поверхностную травму. Ее состояние — средней тяжести.

08:18

Харьковщину в полночь обстреляли из минометов, возник пожар — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Ночью россияне ударили по Харьковскому району.

«Липцы. 9 мая около полуночи произошел вражеский минометный обстрел военными РФ. В ходе обстрела было попадание в гараж, после чего произошел пожар, повреждено частное домовладение», — проинформировал Тимошко.

Подробнее об обстрелах в течение суток.

07:31

ВСУ отбили 16 российских атак на Купянском направлении — Генштаб

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — сообщил утром 9 мая в сводке Генштаб ВСУ.

В Харьковской области под авиаударами были Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы.

07:09

Ночью в Харькове тревогу объявляли из-за баллистики

В Харькове в течение ночи было несколько воздушных тревог. Первую объявили еще с вечера — в 22:33. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о вражеских беспилотниках (вероятно разведчиках), которые двигались в сторону Харькова. Работала ПВО.

Тревога продолжалась до 03:07. А в 04:01 и в 05:11 объявили еще две. Оба раза ВС ВСУ информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Отбой прозвучал в 6 часов утра. Обошлось без взрывов в Харькове.

Читайте также: Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 08:31;

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