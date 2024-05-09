Вражеские «Ланцеты» нанесли пять ударов по Дергачам: подробности от Синегубова
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности атаки вражеских дронов на город Дергачи на Харьковщине.
«14:15 в Дергачах российскими БпЛА «Ланцет» нанесены пять ударов — попадание в неработающую АЗС. В результате атаки повреждены оборудование АЗС и находившийся неподалеку гражданский автомобиль. Без пострадавших», — отметил глава ХОВА.
Напомним, о том, что оккупанты наносят удары по Дергачам начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщал около 14:15. Позже он уточнил, что армия РФ ударила по городу БпЛА типа «Ланцет». Атака ударных дронов на город продолжалась около часа.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, Дергачи, ланцет, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности атаки вражеских дронов на город Дергачи на Харьковщине.".