Вражеские «Ланцеты» нанесли пять ударов по Дергачам: подробности от Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности атаки вражеских дронов на город Дергачи на Харьковщине.

«14:15 в Дергачах российскими БпЛА «Ланцет» нанесены пять ударов — попадание в неработающую АЗС. В результате атаки повреждены оборудование АЗС и находившийся неподалеку гражданский автомобиль. Без пострадавших», — отметил глава ХОВА.

Напомним, о том, что оккупанты наносят удары по Дергачам начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщал около 14:15. Позже он уточнил, что армия РФ ударила по городу БпЛА типа «Ланцет». Атака ударных дронов на город продолжалась около часа.