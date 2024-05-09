Ворожі «ланцети» завдали п’ять ударів по Дергачах: подробиці від Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці, щодо атаки ворожих дронів на місто Дергачі на Харківщині.

«14:15 в Дергачах російськими БпЛА «Ланцет» завдано п‘ять ударів — влучання в непрацюючу АЗС. Внаслідок атаки пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль, який знаходився неподалік. Без постраждалих», – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, про те, що окупанти завдають ударів по Дергачах, начальник місцевої МВА В’ячеслав Задоренко повідомляв близько 14:15. Пізніше він уточнив, що армія РФ вдарила по місту БпЛА типу “Ланцет”. Атака ударних дронів на місто тривала близько години.