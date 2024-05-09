Ворожі «ланцети» завдали п’ять ударів по Дергачах: подробиці від Синєгубова
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці, щодо атаки ворожих дронів на місто Дергачі на Харківщині.
«14:15 в Дергачах російськими БпЛА «Ланцет» завдано п‘ять ударів — влучання в непрацюючу АЗС. Внаслідок атаки пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль, який знаходився неподалік. Без постраждалих», – зазначив голова ХОВА.
Нагадаємо, про те, що окупанти завдають ударів по Дергачах, начальник місцевої МВА В’ячеслав Задоренко повідомляв близько 14:15. Пізніше він уточнив, що армія РФ вдарила по місту БпЛА типу “Ланцет”. Атака ударних дронів на місто тривала близько години.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, БПЛА, Дергачі, ланцет, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці, щодо атаки ворожих дронів на місто Дергачі на Харківщині.".