Удар БпЛА «Ланцет» по Дергачам под Харьковом: прокуратура показала последствия
Последствия попадания российского дрона в неработающую АЗС в городе Дергачи днем 9 мая показала Харьковская облпрокуратура.
В 14:15 удар, по предварительным данным, был нанесен беспилотником «Ланцет». Было повреждено оборудование АЗС и гражданское авто, которое находилось неподалеку. Обошлось без пострадавших.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
О том, что оккупанты наносят удары по Дергачам, начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщил около 14:15. Позже он уточнил, что армия РФ ударила по городу БпЛА типа «Ланцет». Атака ударных дронов на город продолжалась около часа. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что всего враг нанес пять ударов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, ланцет, прилет, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия попадания российского дрона в неработающую АЗС в городе Дергачи днем 9 мая показала Харьковская облпрокуратура".