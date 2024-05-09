Удар БпЛА «Ланцет» по Дергачах під Харковом: прокуратура показала наслідки
Наслідки влучання російського дрона в непрацюючу АЗС у місті Дергачі вдень 9 травня показала Харківська облпрокуратура.
О 14:15 удару, за попередніми даними, було завдано безпілотником «Ланцет». Були пошкоджені обладнання АЗС та цивільне авто, що знаходилося неподалік. Минулося без постраждалих.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Про те, що окупанти завдають ударів по Дергачах, начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко повідомив близько 14:15. Пізніше він уточнив, що армія РФ вдарила БпЛА типу “Ланцет”. Атака ударних дронів на місто тривала близько години. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що загалом ворог завдав п’ять ударів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, ланцет, прилет, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 19:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки влучання російського дрона в непрацюючу АЗС у місті Дергачі вдень 9 травня показала Харківська облпрокуратура".