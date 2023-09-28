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Легіон «Свобода Росії» заявив, що веде бої на території Бєлгородщини

Події 15:07   28.09.2023
Вікторія Яковенко
Легіон «Свобода Росії» заявив, що веде бої на території Бєлгородщини

Легіон «Свобода Росії» перейшов кордон і вступив у бій в Бєлгородській області.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє ЛСР.

«Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште коношенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після. За Росію! За волю!» – йдеться в повідомленні.

У ЗМІ РФ із посиланням на оперативний штаб Бєлгородської області повідомляють про «бій між прикордонниками РФ та українською ДРГ на лінії розмежування».

«У кількох джерелах поширюється інформація, що в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено було здійснено захід ДРГ. Жодного заходу не було. Прикордонники спільно з іншими силовими структурами розпочали бій на лінії розмежування. Нагадаємо, у селі Старосілля введено режим НС. Жителів села відселили торік у жовтні. Ніхто зараз там не мешкає», — сказано в повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Світ, Суспільство; Теги: , , , , ;

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