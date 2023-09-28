Легион «Свобода России» заявил, что ведет бои на территории Белгородщины
Легион «Свобода России» перешел границу и вступил в бой в Белгородской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает ЛСР.
«Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте коношенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после. За Россию! За свободу!» – говорится в сообщении.
В СМИ РФ со ссылкой на оперативный штаб Белгородской области сообщают о «бое между пограничниками РФ и украинской ДРГ на линии разграничения».
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения. Напомним, в селе Староселье введён режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года. Никто сейчас там не проживает», — цитируют СМИ РФ оперативный штаб.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легион «Свобода России» перешел границу и вступил в бой в Белгородской области.".