В ВСУ сообщили о проблемах россиян под Купянском и Лиманом

Противник развернул 25-ю общевойсковую армию на Лимано-Купянском направлении: она уже вовлечена в бои.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Однако по его словам, у россиян на этом участке фронта фиксируют проблемы с оснащением, вооружением и личным составом.

«Раньше фиксировали перехват о том, что находящиеся на территории Украины военные ВС РФ сообщали о низкой готовности этих подразделений, которых собрали из того, что удалось им собрать на этой территории. Также здесь противник активно применяет артиллерию, использует ее на дальних дистанциях, чтобы сделать невозможным попадание нашими контрбатарейными подразделениями и БпЛА», — сказал Евлаш.

Он напомнил, что за сутки украинские защитники уничтожили 22 единицы вооружения и военной техники противника. Это один танк, три ББМ, включая БТР-80 и БМП-1, одну «Мста-Б», четыре пушки «Д-30» и один «Пион».