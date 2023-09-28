У ЗСУ повідомили про проблеми росіян під Куп’янськом і Лиманом
Противник наразі розгорнув 25-ту загальновійськову армію на Лимано-Куп’янському напрямку: вона вже залучена у бої.
Про це в етері нацмарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Однак за його словами, у росіян на цій ділянці фронту фіксують проблеми з оснащенням, озброєнням й особовим складом.
«Раніше фіксували перехоплення про те, що військові ЗС РФ, які перебувають на території України, вони вже повідомляли про низьку готовність цих підрозділів, яких зібрали з того, що вдалося їм закумулювати на цій території. Також тут противник активно застосовує артилерію, використовує її на дальніх дистанціях, щоб унеможливити влучання нашими контрбатарейними підрозділами та БпЛА», – сказав Євлаш.
Він нагадав, що за добу українські захисники знищили 22 одиниці озброєння та військової техніки противника. Це один танк, три ББМ, включаючи БТР-80 і БМП-1, одну “Мста-Б”, чотири гармати “Д-30” і один “Піон”.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник наразі розгорнув 25-ту загальновійськову армію на Лимано-Куп’янському напрямку: вона вже залучена у бої.".