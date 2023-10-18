Вдень ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині (фото)
Близько 14:00 росіяни з артилерії обстріляли село Одноробівка Золочівської громади.
Внаслідок обстрілу в населеному пункті пошкоджені три двоповерхові та два приватні будинки, енерго- та газомережі, повідомили у ХОВА.
Станом на 15:44 інформація щодо жертв не надходила.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: артиллерия, жертв, обстріл, одноробовка, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 росіяни з артилерії обстріляли село Одноробівка Золочівської громади.".