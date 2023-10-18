Вдень ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині (фото)

Близько 14:00 росіяни з артилерії обстріляли село Одноробівка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілу в населеному пункті пошкоджені три двоповерхові та два приватні будинки, енерго- та газомережі, повідомили у ХОВА.

Станом на 15:44 інформація щодо жертв не надходила.