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Вдень ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині (фото)

Суспільство 16:03   18.10.2023
Вікторія Яковенко
Вдень ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині (фото)

Близько 14:00 росіяни з артилерії обстріляли село Одноробівка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілу в населеному пункті пошкоджені три двоповерхові та два приватні будинки, енерго- та газомережі, повідомили у ХОВА.

Станом на 15:44 інформація щодо жертв не надходила.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 16:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 росіяни з артилерії обстріляли село Одноробівка Золочівської громади.".