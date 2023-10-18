Днем враг обстрелял приграничное село на Харьковщине (фото)

Около 14:00 россияне из артиллерии обстреляли село Одноробовка Золочевской громады.

В результате обстрела в населенном пункте повреждены три двухэтажных и два частных дома, энерго- и газсети, сообщили в ХОВА.

По состоянию на 15:44 информация о жертвах не поступала.