Днем враг обстрелял приграничное село на Харьковщине (фото)
Около 14:00 россияне из артиллерии обстреляли село Одноробовка Золочевской громады.
В результате обстрела в населенном пункте повреждены три двухэтажных и два частных дома, энерго- и газсети, сообщили в ХОВА.
По состоянию на 15:44 информация о жертвах не поступала.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: артиллерия, жертв, обстрел, одноробовка, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 16:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 россияне из артиллерии обстреляли село Одноробовка Золочевской громады.".