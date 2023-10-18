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Днем враг обстрелял приграничное село на Харьковщине (фото)

Общество 16:03   18.10.2023
Виктория Яковенко
Днем враг обстрелял приграничное село на Харьковщине (фото)

Около 14:00 россияне из артиллерии обстреляли село Одноробовка Золочевской громады.

В результате обстрела в населенном пункте повреждены три двухэтажных и два частных дома, энерго- и газсети, сообщили в ХОВА.

По состоянию на 15:44 информация о жертвах не поступала.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 16:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 россияне из артиллерии обстреляли село Одноробовка Золочевской громады.".