Утренний ракетный удар по Харькову: фото с места «прилета» — прокуратура

18 октября около 11:40 враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, вражеская ракета попала в посадку недалеко от частного сектора. Ранение получила 67-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, в 11:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, перед этим в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. После ракетного удара в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщал мэр города Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, оккупанты повредили электросети.