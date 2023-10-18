Утренний ракетный удар по Харькову: фото с места «прилета» — прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
18 октября около 11:40 враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.
По данным Харьковской областной прокуратуры, вражеская ракета попала в посадку недалеко от частного сектора. Ранение получила 67-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, в 11:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, перед этим в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. После ракетного удара в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщал мэр города Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, оккупанты повредили электросети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадала, прилет, прокуратура, ракетный, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 октября около 11:40 враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.".