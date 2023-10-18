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Утренний ракетный удар по Харькову: фото с места «прилета» — прокуратура

Происшествия 15:45   18.10.2023
Виктория Яковенко
Утренний ракетный удар по Харькову: фото с места «прилета» — прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

18 октября около 11:40 враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, вражеская ракета попала в посадку недалеко от частного сектора. Ранение получила 67-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в 11:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, перед этим в Харькове был слышен взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. После ракетного удара в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, сообщал мэр города Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, оккупанты повредили электросети.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 октября около 11:40 враг нанес ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.".