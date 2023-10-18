Ранковий ракетний удар по Харкову: фото з місця «прильоту» – прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
18 жовтня близько 11:40 ворог завдав ракетний удар по Немишлянському району Харкова.
За даними Харківської обласної прокуратури, ворожа ракета влучила у посадку неподалік приватного сектору. Поранення отримала 67-річна жінка. Її шпиталізували.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, об 11:47 на Харківщині оголосили повітряну тривогу, перед цим у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Після ракетного удару у місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, повідомляв мер міста Ігор Терехов. За даними голова ХОВА Олега Синєгубова, росіяни пошкодили електромережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 15:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 жовтня близько 11:40 ворог завдав ракетний удар по Немишлянському району Харкова.".