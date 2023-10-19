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10 «мавіків» передали військовим, які захищають Харківщину (фото)

Суспільство 14:26   19.10.2023
Вікторія Яковенко
10 «мавіків» передали військовим, які захищають Харківщину (фото) Фото: Олег Синєгубов

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка отримають нову партію дронів.

Зокрема, захисникам передали 10 дронів Mavic 3 Pro та Mavic 3Т, оснащені телевізійними камерами, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У сучасній війні дрони показали себе як надзвичайно ефективна зброя, яка допомагає зберегти життя військових на найскладніших ділянках фронту», – додав голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 14:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка отримають нову партію дронів.".