“Прилетіло” поряд із головою: “Ахіллес” показав роботу операторів БПЛА (відео)
Українськими дронами часто керують не зі спокійних місць у глибокому тилу, як багато хто собі уявляє. Оператори БПЛА перебувають і в окопах на передовій.
Відео із робочого місця одного з операторів роти “Ахіллес” харківської 92 ОШБр опублікував її командир Юрій Федоренко. На відео зафіксовано момент, коли черговий “приліт” припадає просто поруч із головою українського воїна.
“Часом чую, що оператори БПЛА працюють з безпечних місць. Але для досягнення високих результатів ураження, потрібно залітати вглиб позицій ворога – для цього треба працювати якомога ближче до передньої лінії”, – прокоментував Федоренко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ахиллес, БПЛА, війна, дроны;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 21:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українськими дронами часто керують не зі спокійних місць у глибокому тилу, як багато хто собі уявляє. Оператори БПЛА перебувають і в окопах на передовій".