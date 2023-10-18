«Прилетело» рядом с головой: «Ахиллес» показал работу операторов БПЛА (видео)

Украинскими дронами часто управляют не из спокойных мест в глубоком тылу, как многие себе представляют. Операторы БПЛА находятся и в окопах на передовой.

Видео с рабочего места одного из операторов роты «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр опубликовал ее командир Юрий Федоренко. На видео запечатлен момент, когда очередной «прилет» приходится прямо рядом с головой украинского воина.

«Иногда слышу, что операторы БПЛА работают с безопасных мест. Но для достижения высоких результатов поражения нужно залетать вглубь позиций врага – для этого нужно работать как можно ближе к передней линии», — прокомментировал Федоренко.