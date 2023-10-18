«Прилетело» рядом с головой: «Ахиллес» показал работу операторов БПЛА (видео)
Фото: скриншот
Украинскими дронами часто управляют не из спокойных мест в глубоком тылу, как многие себе представляют. Операторы БПЛА находятся и в окопах на передовой.
Видео с рабочего места одного из операторов роты «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр опубликовал ее командир Юрий Федоренко. На видео запечатлен момент, когда очередной «прилет» приходится прямо рядом с головой украинского воина.
«Иногда слышу, что операторы БПЛА работают с безопасных мест. Но для достижения высоких результатов поражения нужно залетать вглубь позиций врага – для этого нужно работать как можно ближе к передней линии», — прокомментировал Федоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, БПЛА, война, дроны;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 21:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинскими дронами часто управляют не из спокойных мест в глубоком тылу, как многие себе представляют. Операторы БПЛА находятся и в окопах на передовой".