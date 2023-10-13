Как погода влияет на работу аэроразведки и ударных БПЛА – Федоренко
Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона отметил, что приспособились работать по врагу при любых погодных условиях.
«У нас облачно, кое-где идут дожди, но мы воюем уже полтора года в полномасштабной войне. Задание по аэроразведке с применением боевых беспилотных авиакомплексов реализуем последние 10 месяцев. Мы работали и в снег, и в дождь, и в морозы, при любых погодных условиях, которые могут быть у нас на территории Украины. Украинская нация – это нация мотивированных, талантливых людей, которые находят возможность отрабатывать по врагу в разных погодных условиях», — сказал Федоренко.
При этом он отметил, что чем ниже облака, а также если сильный ветер и идет дождь – это усложняет работу.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона отметил, что приспособились работать по врагу при любых погодных условиях.".