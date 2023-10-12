Как готовятся к зиме воины на Харьковщине, рассказали в ВСУ
Бойцы утепляют позиции и готовят технику — подробностями поделился в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Происходит замена смазочных масел, происходит добавление различных присадок к топливу. Мы готовимся ко всем изменениям в погоде, которые произойдут в ближайшее время. Происходит и утепление позиций, обеспечение военных буржуйками. У некоторых они, в принципе, остались еще с прошлого года. Классически – это утепление своих мест обитания и утепление банально одеждой: термобелье, и сейчас еще много интересных новинок, как грелки для рук и для ног. И, конечно, есть разные обогреватели – это все классика. Она неизменна из года в год», — рассказал Евлаш.
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Напомним, по данным ВСУ и военных аналитиков ситуация на Купянском направлении в последнюю неделю обострилась. За минувшие сутки враг провел десять атак в сторону Купянска. По данным аналитика группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, оккупантам удалось продвинуться в сторону Синьковки. Однако «основная ударная группа» армии РФ так и не добилась успеха на Купянском направлении.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы утепляют позиции и готовят технику — подробностями поделился в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш".