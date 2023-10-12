Як готуються до зими воїни на Харківщині, розповіли у ЗСУ

Бійці утеплюють позиції та готують техніку – подробицями поділився в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Відбувається заміна мастил, відбувається додавання різних присадок до палива. Ми готуємося до всіх змін у погоді, які відбудуться найближчим часом. Відбувається й утеплення позицій, забезпечення військових буржуйками. У декого вони, в принципі, залишилися ще з минулого року. Класично – це утеплення своїх місць проживання та утеплення банально одягом: термобілизна та зараз ще багато різних цікавих новинок, як грілки для рук і для ніг. І, звичайно, є різні обігрівачі – це все класика. Вона незмінна з року в рік“, – розповів Євлаш.

Нагадаємо, за даними ЗСУ та військових аналітиків ситуація на Куп’янському напрямку в останній тиждень загострилася. Минулої доби ворог провів десять атак у бік Куп’янська. За даними аналітика групи “Інформаційний спротив” Костянтина Машовця, окупантам вдалося просунутися у бік Синьківки. Однак “основна ударна група” армії РФ так і не досягла успіху на Куп’янському напрямку.