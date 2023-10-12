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Як готуються до зими воїни на Харківщині, розповіли у ЗСУ

Суспільство 11:14   12.10.2023
Оксана Горун
Як готуються до зими воїни на Харківщині, розповіли у ЗСУ

Бійці утеплюють позиції та готують техніку – подробицями поділився   в етері нацмарафону  начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Відбувається заміна мастил, відбувається додавання різних присадок до палива. Ми готуємося до всіх змін у погоді, які відбудуться найближчим часом. Відбувається й утеплення позицій, забезпечення військових буржуйками. У декого вони, в принципі, залишилися ще з минулого року. Класично – це утеплення своїх місць проживання та утеплення банально одягом: термобілизна та зараз ще багато різних цікавих новинок, як грілки для рук і для ніг. І, звичайно, є різні обігрівачі – це все класика. Вона незмінна з року в рік“, – розповів Євлаш.

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Нагадаємо, за даними ЗСУ та військових аналітиків ситуація на Куп’янському напрямку в останній тиждень загострилася. Минулої доби ворог провів десять атак у бік Куп’янська. За даними аналітика групи “Інформаційний спротив” Костянтина Машовця, окупантам вдалося просунутися у бік Синьківки. Однак “основна ударна група” армії РФ так і не досягла успіху на Куп’янському напрямку.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці утеплюють позиції та готують техніку – подробицями поділився   в етері нацмарафону  начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш".