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Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко

Україна 14:14   13.10.2023
Вікторія Яковенко
Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко

Командир роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону зазначив, що пристосувалися працювати по ворогу за будь-яких погодних умов.

«У нас хмарно, подекуди йдуть дощі, але ми воюємо вже півтора року в повномасштабній війні. Завдання по аеророзвідці з застосуванням бойових безпілотних авіакомплексів реалізуємо останні 10 місяців. Ми працювали і в сніг, і в дощ, і в морози, за будь-яких погодних умов, які можуть бути в нас на території України. Українська нація – це нація вмотивованих, талановитих людей, які знаходять можливість відпрацьовувати по ворогу за різних погодних умов», – сказав Федоренко.

При цьому, він зазначив, що чим нижчі хмари, а також якщо сильний вітер та йде дощ – це дещо ускладнює роботу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 14:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону зазначив, що пристосувалися працювати по ворогу за будь-яких погодних умов.".