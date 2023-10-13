Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко
Командир роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону зазначив, що пристосувалися працювати по ворогу за будь-яких погодних умов.
«У нас хмарно, подекуди йдуть дощі, але ми воюємо вже півтора року в повномасштабній війні. Завдання по аеророзвідці з застосуванням бойових безпілотних авіакомплексів реалізуємо останні 10 місяців. Ми працювали і в сніг, і в дощ, і в морози, за будь-яких погодних умов, які можуть бути в нас на території України. Українська нація – це нація вмотивованих, талановитих людей, які знаходять можливість відпрацьовувати по ворогу за різних погодних умов», – сказав Федоренко.
При цьому, він зазначив, що чим нижчі хмари, а також якщо сильний вітер та йде дощ – це дещо ускладнює роботу.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону зазначив, що пристосувалися працювати по ворогу за будь-яких погодних умов.".