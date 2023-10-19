10 «мавиков» передали военным, которые защищают Харьковщину (фото)
Фото: Олег Синегубов
Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко получат новую партию дронов.
В частности, защитникам передали 10 дронов Mavic 3 Pro и Mavic 3Т, оснащенные телевизионными камерами, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В современной войне дроны показали себя как чрезвычайно эффективное оружие, помогающее сохранить жизнь военных на самых сложных участках фронта», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, військові, военные, дроны, мавики, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко получат новую партию дронов.".