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10 «мавиков» передали военным, которые защищают Харьковщину (фото)

Общество 14:26   19.10.2023
Виктория Яковенко
10 «мавиков» передали военным, которые защищают Харьковщину (фото) Фото: Олег Синегубов

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко получат новую партию дронов.

В частности, защитникам передали 10 дронов Mavic 3 Pro и Mavic 3Т, оснащенные телевизионными камерами, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В современной войне дроны показали себя как чрезвычайно эффективное оружие, помогающее сохранить жизнь военных на самых сложных участках фронта», — добавил глава ХОВА.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко получат новую партию дронов.".