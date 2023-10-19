10 «мавиков» передали военным, которые защищают Харьковщину (фото)

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко получат новую партию дронов.

В частности, защитникам передали 10 дронов Mavic 3 Pro и Mavic 3Т, оснащенные телевизионными камерами, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В современной войне дроны показали себя как чрезвычайно эффективное оружие, помогающее сохранить жизнь военных на самых сложных участках фронта», — добавил глава ХОВА.