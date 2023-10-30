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Зеленський назвав захисників Куп’янського напрямку та подякував їм (відео)

Політика 21:41   30.10.2023
Олена Нагорна
Зеленський назвав захисників Куп’янського напрямку та подякував їм (відео)

30 жовтня своє вечірнє відеозвернення Володимир Зеленський розпочав із подяк бойовим бригадам, які захищають Україну від російських загарбників. Окремо президент зупинився на Куп’янському напрямку.

Так, за захист Куп’янського напрямку Зеленський відзначив 14-ту механізовану бригаду імені князя Романа Великого, 32-гу механізовану бригаду та 57-ту мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка.

“Дякую всім воїнам, які своїми штурмами та своєю стійкістю – героїчною стійкістю – доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти”, – сказав президент.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 21:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 жовтня своє вечірнє відеозвернення Володимир Зеленський розпочав із подяк бойовим бригадам, які захищають Україну від російських загарбників. Окремо президент зупинився на Куп’янському напрямку.".