Зеленский назвал и поблагодарил защитников Купянского направления (видео)
Фото: пресс-служба ОП
30 октября свое вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с благодарностей боевым бригадам, которые защищают Украину от российских захватчиков. Отдельно президент остановился на Купянском направлении.
Так, за защиту Купянского направления Зеленский отметил 14-ю механизированную бригаду имени князя Романа Великого, 32-ю механизированную бригаду и 57-ю мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
«Спасибо всем воинам, которые своими штурмами и своей стойкостью — героической стойкостью — доказывают на деле, что Украина способна противостоять российскому давлению, способна уничтожать оккупантов, способна победить», — сказал президент.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: бригады, Зеленский, купянское направление, обращение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 октября свое вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с благодарностей боевым бригадам, которые защищают Украину от российских захватчиков. Отдельно президент остановился на Купянском направлении.".