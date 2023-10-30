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Зеленский назвал и поблагодарил защитников Купянского направления (видео)

Политика 21:41   30.10.2023
Елена Нагорная
Зеленский назвал и поблагодарил защитников Купянского направления (видео) Фото: пресс-служба ОП

30 октября свое вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с благодарностей боевым бригадам, которые защищают Украину от российских захватчиков. Отдельно президент остановился на Купянском направлении.

Так, за защиту Купянского направления Зеленский отметил 14-ю механизированную бригаду имени князя Романа Великого, 32-ю механизированную бригаду и 57-ю мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

«Спасибо всем воинам, которые своими штурмами и своей стойкостью — героической стойкостью — доказывают на деле, что Украина способна противостоять российскому давлению, способна уничтожать оккупантов, способна победить», — сказал президент.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 21:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 октября свое вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с благодарностей боевым бригадам, которые защищают Украину от российских захватчиков. Отдельно президент остановился на Купянском направлении.".