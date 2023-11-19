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За підтримки ООН на Харківщині відновлюють 21 школу: що роблять

Суспільство 11:15   19.11.2023
Оксана Горун
За підтримки ООН на Харківщині відновлюють 21 школу: що роблять

Управління ООН з обслуговування проєктів допомагає ремонтувати школи, що постраждали від російської агресії у Харківській області. Про роботи, що проводяться, повідомили в ХОВА.

“За допомоги міжнародних партнерів з Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) цьогоріч відновлюється 21 заклад освіти, що мали легкі пошкодження внаслідок повномасштабного вторгнення рф”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Так, за даними чиновників, у шести школах ремонти вже завершили, ще у двох вони йдуть. На 13 об’єктах роботи обіцяють завершити у 2024 році.

Крім ремонтів, Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) забезпечує навчальні заклади меблями. Їх закуплять для 15 шкіл.

“Один з найголовніших аспектів у відновленні – облаштування найпростіших укриттів у закладах освіти. Наразі за сприяння міжнародних партнерів проведено роботи щодо облаштування 7 таких шелтерів до кінця 2023 року. Продовжуємо співпрацю у цьому напрямку”, – повідомила директорка департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова.

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Також, за її словами, для Харківщини за допомогою міжнародних партнерів продовжують купувати шкільні автобуси (транспорт шкіл суттєво постраждав через війну, багато автобусів просто знищили). Так, цього року вдалося придбати 20 автобусів коштом різних джерел фінансування. До кінця року очікують ще 11, які закуповують за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Загалом регіону необхідно закупити ще 143 автобуси.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 11:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління ООН з обслуговування проєктів допомагає ремонтувати школи, що постраждали від російської агресії у Харківській області. Про роботи, що проводяться, повідомили в ХОВА".