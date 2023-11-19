Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

При поддержке ООН на Харьковщине восстанавливают 21 школу: что делают

Общество 11:15   19.11.2023
Оксана Горун
При поддержке ООН на Харьковщине восстанавливают 21 школу: что делают

Управление ООН по обслуживанию проектов помогает ремонтировать школы, которые пострадали от российской агрессии в Харьковской области. О проводимых работах сообщили в ХОВА.

«С помощью международных партнеров из Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в этом году восстанавливается 21 учебное заведение, имевшее легкие повреждения в результате полномасштабного вторжения в РФ», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Так, по данным чиновников, в шести школах ремонты уже завершили, еще в двух они идут. На 13 объектах работы обещают завершить в 2024 году.

Помимо ремонтов, Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) обеспечивает учебные заведения мебелью. Ее закупят для 15 школ.

«Один из самых главных аспектов в восстановлении – обустройство простейших укрытий в учебных заведениях. При содействии международных партнеров проведены работы по обустройству семи таких шелтеров до конца 2023 года. Продолжаем сотрудничество в этом направлении», — сообщила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.

Читайте также: Подземные школы на Харьковщине: две строят с нуля, больше 10 – на базе укрытий

Также, по ее словам, для Харьковщины при помощи международных партнеров продолжают приобретать школьные автобусы (транспорт школ существенно пострадал из-за войны, многие автобусы просто уничтожили). Так, в этом году удалось приобрести 20 автобусов за счет различных источников финансирования. До конца года ожидают еще 11, которые закупают при поддержке Министерства иностранных дел Дании. В целом региону необходимо закупить еще 143 автобуса.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую (видео)
Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую (видео)
19.11.2023, 19:38
Снежный накат и гололедица — прогноз погоды в Харькове на 20 ноября
Снежный накат и гололедица — прогноз погоды в Харькове на 20 ноября
19.11.2023, 22:00
Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков
Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков
19.11.2023, 13:05
Главную елку Харькова нарядили: фото
Главную елку Харькова нарядили: фото
19.11.2023, 13:23
В Харькове 11-классник сам собирает дроны-камикадзе для ВСУ (видео)
В Харькове 11-классник сам собирает дроны-камикадзе для ВСУ (видео)
19.11.2023, 20:50
Главные новости 19.11: в Харькове и области начался снегопад, сводка Генштаба
Главные новости 19.11: в Харькове и области начался снегопад, сводка Генштаба
19.11.2023, 20:43

Новости по теме:

10:19
На Харьковщине вернули электричество в два разбитых села
16:54
167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов
10:25
В Харькове восстанавливают освещение на месте недавнего «прилета» (фото)
08:00
Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей»
22:40
Привлекли 1,6 млрд госсубвенций. За какие деньги отстраивают дома в Харькове

Вы читали новость: «При поддержке ООН на Харьковщине восстанавливают 21 школу: что делают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 11:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление ООН по обслуживанию проектов помогает ремонтировать школы, которые пострадали от российской агрессии в Харьковской области. О проводимых работах сообщили в ХОВА".