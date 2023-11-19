При поддержке ООН на Харьковщине восстанавливают 21 школу: что делают

Управление ООН по обслуживанию проектов помогает ремонтировать школы, которые пострадали от российской агрессии в Харьковской области. О проводимых работах сообщили в ХОВА.

«С помощью международных партнеров из Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в этом году восстанавливается 21 учебное заведение, имевшее легкие повреждения в результате полномасштабного вторжения в РФ», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Так, по данным чиновников, в шести школах ремонты уже завершили, еще в двух они идут. На 13 объектах работы обещают завершить в 2024 году.

Помимо ремонтов, Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) обеспечивает учебные заведения мебелью. Ее закупят для 15 школ.

«Один из самых главных аспектов в восстановлении – обустройство простейших укрытий в учебных заведениях. При содействии международных партнеров проведены работы по обустройству семи таких шелтеров до конца 2023 года. Продолжаем сотрудничество в этом направлении», — сообщила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.

Также, по ее словам, для Харьковщины при помощи международных партнеров продолжают приобретать школьные автобусы (транспорт школ существенно пострадал из-за войны, многие автобусы просто уничтожили). Так, в этом году удалось приобрести 20 автобусов за счет различных источников финансирования. До конца года ожидают еще 11, которые закупают при поддержке Министерства иностранных дел Дании. В целом региону необходимо закупить еще 143 автобуса.