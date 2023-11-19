При поддержке ООН на Харьковщине восстанавливают 21 школу: что делают
Управление ООН по обслуживанию проектов помогает ремонтировать школы, которые пострадали от российской агрессии в Харьковской области. О проводимых работах сообщили в ХОВА.
«С помощью международных партнеров из Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в этом году восстанавливается 21 учебное заведение, имевшее легкие повреждения в результате полномасштабного вторжения в РФ», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
Так, по данным чиновников, в шести школах ремонты уже завершили, еще в двух они идут. На 13 объектах работы обещают завершить в 2024 году.
Помимо ремонтов, Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) обеспечивает учебные заведения мебелью. Ее закупят для 15 школ.
«Один из самых главных аспектов в восстановлении – обустройство простейших укрытий в учебных заведениях. При содействии международных партнеров проведены работы по обустройству семи таких шелтеров до конца 2023 года. Продолжаем сотрудничество в этом направлении», — сообщила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова.
Читайте также: Подземные школы на Харьковщине: две строят с нуля, больше 10 – на базе укрытий
Также, по ее словам, для Харьковщины при помощи международных партнеров продолжают приобретать школьные автобусы (транспорт школ существенно пострадал из-за войны, многие автобусы просто уничтожили). Так, в этом году удалось приобрести 20 автобусов за счет различных источников финансирования. До конца года ожидают еще 11, которые закупают при поддержке Министерства иностранных дел Дании. В целом региону необходимо закупить еще 143 автобуса.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, ООН, хова, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «При поддержке ООН на Харьковщине восстанавливают 21 школу: что делают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление ООН по обслуживанию проектов помогает ремонтировать школы, которые пострадали от российской агрессии в Харьковской области. О проводимых работах сообщили в ХОВА".