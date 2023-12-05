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На Харківщині – ДТП із постраждалими: зіткнулися дві автівки (фото)

Суспільство 13:13   05.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині – ДТП із постраждалими: зіткнулися дві автівки (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася у місті Лозова 1 грудня близько 09:25.

«Попередньо встановлено, що 34-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впевнився в безпечності маневру та почав обгін транспортного засобу. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем «Chery», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП постраждали обидва водії. Чоловіків шпиталізували.

Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 13:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася у місті Лозова 1 грудня близько 09:25.".