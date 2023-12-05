На Харківщині – ДТП із постраждалими: зіткнулися дві автівки (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Аварія сталася у місті Лозова 1 грудня близько 09:25.
«Попередньо встановлено, що 34-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впевнився в безпечності маневру та почав обгін транспортного засобу. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем «Chery», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок ДТП постраждали обидва водії. Чоловіків шпиталізували.
Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася у місті Лозова 1 грудня близько 09:25.".