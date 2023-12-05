На Харьковщине – ДТП с пострадавшими: столкнулись два автомобиля (фото)

Авария произошла в городе Лозовая 1 декабря около 09:25.

«Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не удостоверился в безопасности маневра и начал обгон транспортного средства. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Chery», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчин госпитализировали.

Ведомости внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.