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На Харьковщине – ДТП с пострадавшими: столкнулись два автомобиля (фото)

Общество 13:13   05.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине – ДТП с пострадавшими: столкнулись два автомобиля (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла в городе Лозовая 1 декабря около 09:25.

«Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не удостоверился в безопасности маневра и начал обгон транспортного средства. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Chery», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчин госпитализировали.

Ведомости внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла в городе Лозовая 1 декабря около 09:25.".