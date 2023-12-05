На Харьковщине – ДТП с пострадавшими: столкнулись два автомобиля (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Авария произошла в городе Лозовая 1 декабря около 09:25.
«Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не удостоверился в безопасности маневра и начал обгон транспортного средства. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Chery», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчин госпитализировали.
Ведомости внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, водитель, ДТП, полиция, пострадавшие, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла в городе Лозовая 1 декабря около 09:25.".