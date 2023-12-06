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Дим бачили у центрі Харкова: у ДСНС повідомили, що горіло (фото, відео)

Суспільство 14:41   06.12.2023
Вікторія Яковенко
Дим бачили у центрі Харкова: у ДСНС повідомили, що горіло (фото, відео) Фото: соцмережі

Вдень у центрі Харкова навпроти відомого ТЦ сталося загоряння у будівлі, де на першому поверсі знаходиться кафе.

У соцмережах опублікували відео та фото задимлення.

«4-поверхова будівля. Сталося задимлення витяжки на першому поверсі у кафе. Встановлено, що горіли у витяжці жирові відкладення. Загоряння до 2 кв. м», – повідомив кореспонденту МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Він зазначив, що станом на 14:30 загоряння ліквідували.

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Фото, відео: соцмережі

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у центрі Харкова навпроти відомого ТЦ сталося загоряння у будівлі, де на першому поверсі знаходиться кафе.".