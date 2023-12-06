Дим бачили у центрі Харкова: у ДСНС повідомили, що горіло (фото, відео)

Вдень у центрі Харкова навпроти відомого ТЦ сталося загоряння у будівлі, де на першому поверсі знаходиться кафе.

У соцмережах опублікували відео та фото задимлення.

«4-поверхова будівля. Сталося задимлення витяжки на першому поверсі у кафе. Встановлено, що горіли у витяжці жирові відкладення. Загоряння до 2 кв. м», – повідомив кореспонденту МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Він зазначив, що станом на 14:30 загоряння ліквідували.