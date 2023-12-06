Дим бачили у центрі Харкова: у ДСНС повідомили, що горіло (фото, відео)
Фото: соцмережі
Вдень у центрі Харкова навпроти відомого ТЦ сталося загоряння у будівлі, де на першому поверсі знаходиться кафе.
У соцмережах опублікували відео та фото задимлення.
«4-поверхова будівля. Сталося задимлення витяжки на першому поверсі у кафе. Встановлено, що горіли у витяжці жирові відкладення. Загоряння до 2 кв. м», – повідомив кореспонденту МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
Він зазначив, що станом на 14:30 загоряння ліквідували.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: возгорание, вытяжка, ГСЧС, дым, кафе, Харків, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у центрі Харкова навпроти відомого ТЦ сталося загоряння у будівлі, де на першому поверсі знаходиться кафе.".