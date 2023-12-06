У Харкові копи і рятувальники визволили жінку з власної квартири (відео)

Вчора, 5 грудня, у Харкові патрульні та співробітники ДСНС допомогли жінці, яка стала заручницею власної оселі.

«Микола Назаренко, Олексій Ходосов та Євгеній Демченко прибули на виклик, в якому йшлося, що на вулиці Полтавський шлях жінка не може самостійно відкрити двері власної квартири. Ситуацію ускладнювало те, що двері помешкання були сталеві, тому рятувальникам не вдасться відкрити їх без серйозних пошкоджень», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

До квартири копи і рятувальники піднялись за допомогою драбини. Поліцейські заспокоїли схвильовану жінку.

«Я спала на цьому ліжку, піднялась, пройшлась по кімнаті, переодягнулась, підійшла до дверей, а вони не відкриваються. І от вони в такому стані залишилися», – пояснила жінка.

Патрульні розшукали онука жінки. Він згодом привіз ключі від квартири.