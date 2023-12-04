У Харкові ввечері везли дитину в лікарню в супроводі копів (відео)
Увечері 3 грудня у Харкові впала та травмувалася дівчинка. Близькі поспішали відвезти її до медустанови. У місті діє комендантська година, тож на допомогу прийшли патрульні.
Копи зупинили Renault, і пасажирка – мати дівчинки – повідомила, що їм терміново треба дістатися дитячої клінічної лікарні, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
“Патрульні вирішили допомогти, аби не втрачати час. Вячеслав Савка, Валерія Єфарова та Олександр Куркін, не зволікаючи, зі спецсигналами супроводили авто до медичного закладу”, – повідомили у відомстві.
Відео: УПП у Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: девочка, комендантский час, патрульні, поліція, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 18:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 3 грудня у Харкові впала та травмувалася дівчинка. Близькі поспішали відвезти її до медустанови. У місті діє комендантська година, тож на допомогу прийшли патрульні.".