У Харкові ввечері везли дитину в лікарню в супроводі копів (відео)

Увечері 3 грудня у Харкові впала та травмувалася дівчинка. Близькі поспішали відвезти її до медустанови. У місті діє комендантська година, тож на допомогу прийшли патрульні.

Копи зупинили Renault, і пасажирка – мати дівчинки – повідомила, що їм терміново треба дістатися дитячої клінічної лікарні, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Патрульні вирішили допомогти, аби не втрачати час. Вячеслав Савка, Валерія Єфарова та Олександр Куркін, не зволікаючи, зі спецсигналами супроводили авто до медичного закладу”, – повідомили у відомстві.

Відео: УПП у Харківській області