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У Харкові ввечері везли дитину в лікарню в супроводі копів (відео)

Суспільство 18:29   04.12.2023
Олена Нагорна
У Харкові ввечері везли дитину в лікарню в супроводі копів (відео)

Увечері 3 грудня у Харкові впала та травмувалася дівчинка. Близькі поспішали відвезти її до медустанови. У місті діє комендантська година, тож на допомогу прийшли патрульні.

Копи зупинили Renault, і пасажирка – мати дівчинки – повідомила, що їм терміново треба дістатися дитячої клінічної лікарні, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Патрульні вирішили допомогти, аби не втрачати час. Вячеслав Савка, Валерія Єфарова та Олександр Куркін, не зволікаючи, зі спецсигналами супроводили авто до медичного закладу”, – повідомили у відомстві.

Відео: УПП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 18:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 3 грудня у Харкові впала та травмувалася дівчинка. Близькі поспішали відвезти її до медустанови. У місті діє комендантська година, тож на допомогу прийшли патрульні.".