Live
  • Пн 04.12.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.46
  • EUR 39.66

В Харькове вечером везли ребенка в больницу в сопровождении копов (видео)

Общество 18:29   04.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове вечером везли ребенка в больницу в сопровождении копов (видео)

Вечером 3 декабря в Харькове упала и травмировалась девочка. Близкие спешили отвезти ее в медучреждение. В городе действует комендантский час, поэтому на помощь пришли патрульные.

Копы остановили Renault, и пассажирка — мать девочки — сообщила, что им срочно надо добраться до детской клинической больницы, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Патрульные решили помочь, чтобы не терять время. Вячеслав Савка, Валерия Ефарова и Александр Куркин, не медля, со спецсигналами сопроводили авто до медицинского учреждения», — сообщили в ведомстве.

Видео: УПП в Харьковской области

Читайте также: Уже не первый раз: в Харькове подросток ушла из дома после ссоры с бабушкой

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине
Зеленский сделал кадровое назначение на Харьковщине
03.12.2023, 11:08
Нелюбовь Зеленского к Залужному начал культивировать Ермак весной 2022 — УП
Нелюбовь Зеленского к Залужному начал культивировать Ермак весной 2022 — УП
04.12.2023, 19:10
В Харькове вечером везли ребенка в больницу в сопровождении копов (видео)
В Харькове вечером везли ребенка в больницу в сопровождении копов (видео)
04.12.2023, 18:29
Раньше такой активности не было — Синегубов о российских ДРГ на Харьковщине
Раньше такой активности не было — Синегубов о российских ДРГ на Харьковщине
04.12.2023, 18:55
В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает
В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает
04.12.2023, 13:33
Генштаб по Харьковщине: десять отбитых атак врага, обстрелы и авиаудары
Генштаб по Харьковщине: десять отбитых атак врага, обстрелы и авиаудары
04.12.2023, 19:53

Новости по теме:

10:46
Сбежала из дома после ссоры с отцом: в Харькове несколько часов искали девочку
14:21
Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку
20:04
Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку
16:47
Убежала к подружке. В Харьковской области полиция быстро разыскала подростка
19:10
8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением

Вы читали новость: «В Харькове вечером везли ребенка в больницу в сопровождении копов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 18:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 3 декабря в Харькове упала и травмировалась девочка. Близкие спешили отвезти ее в медучреждение. В городе действует комендантский час, поэтому на помощь пришли патрульные.".