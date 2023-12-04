В Харькове вечером везли ребенка в больницу в сопровождении копов (видео)

Вечером 3 декабря в Харькове упала и травмировалась девочка. Близкие спешили отвезти ее в медучреждение. В городе действует комендантский час, поэтому на помощь пришли патрульные.

Копы остановили Renault, и пассажирка — мать девочки — сообщила, что им срочно надо добраться до детской клинической больницы, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Патрульные решили помочь, чтобы не терять время. Вячеслав Савка, Валерия Ефарова и Александр Куркин, не медля, со спецсигналами сопроводили авто до медицинского учреждения», — сообщили в ведомстве.

Видео: УПП в Харьковской области