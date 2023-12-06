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В Харькове копы и спасатели освободили женщину из собственной квартиры (видео)

Репортаж 13:21   06.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове копы и спасатели освободили женщину из собственной квартиры (видео)

Вчера, 5 декабря, в Харькове патрульные и сотрудники ГСЧС помогли женщине, которая стала заложницей собственной квартиры.

«Николай Назаренко, Алексей Ходосов и Евгений Демченко прибыли по вызову, в котором говорилось, что на улице Полтавский шлях женщина не может самостоятельно открыть дверь собственной квартиры. Ситуацию усложняло то, что двери жилья были стальные, поэтому спасателям не удастся открыть их без серьезных повреждений», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В квартиру копы и спасатели поднялись с помощью лестницы. Полицейские успокоили взволнованную женщину.

«Я спала на этой кровати, поднялась, прошлась по комнате, переоделась, подошла к двери, а она не открывается. И вот они в таком состоянии остались», – объяснила женщина.

Патрульные разыскали внука женщины. Он потом привез ключи от квартиры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 5 декабря, в Харькове патрульные и сотрудники ГСЧС помогли женщине, которая стала заложницей собственной квартиры.".