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Дым видели в центре Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело (фото, видео)

Общество 14:41   06.12.2023
Виктория Яковенко
Дым видели в центре Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело (фото, видео) Фото: соцсети

Днем в центре Харькова напротив известного ТЦ произошло возгорание в здании, где на первом этаже находится кафе.

В соцсетях опубликовали видео и фото задымления.

«4-этажное здание. Произошло задымление вытяжки на первом этаже в кафе. Установлено, что горели в вытяжке жировые отложения. Возгорание до 2 кв. м», — сообщил корреспонденту МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Он отметил, что по состоянию на 14:30 возгорание ликвидировали.

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Фото, видео: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в центре Харькова напротив известного ТЦ произошло возгорание в здании, где на первом этаже находится кафе.".