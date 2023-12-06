Дым видели в центре Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело (фото, видео)

Днем в центре Харькова напротив известного ТЦ произошло возгорание в здании, где на первом этаже находится кафе.

В соцсетях опубликовали видео и фото задымления.

«4-этажное здание. Произошло задымление вытяжки на первом этаже в кафе. Установлено, что горели в вытяжке жировые отложения. Возгорание до 2 кв. м», — сообщил корреспонденту МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Он отметил, что по состоянию на 14:30 возгорание ликвидировали.