Дым видели в центре Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело (фото, видео)
Фото: соцсети
Днем в центре Харькова напротив известного ТЦ произошло возгорание в здании, где на первом этаже находится кафе.
В соцсетях опубликовали видео и фото задымления.
«4-этажное здание. Произошло задымление вытяжки на первом этаже в кафе. Установлено, что горели в вытяжке жировые отложения. Возгорание до 2 кв. м», — сообщил корреспонденту МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Он отметил, что по состоянию на 14:30 возгорание ликвидировали.
Читайте также: В Харькове копы и спасатели освободили женщину из собственной квартиры (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: возгорание, вытяжка, ГСЧС, дым, кафе, Харьков, центр;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дым видели в центре Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в центре Харькова напротив известного ТЦ произошло возгорание в здании, где на первом этаже находится кафе.".