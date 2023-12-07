Квартиру за понад 1 млн грн суд повернув Харкову
Суд визнав квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність Харківської міської територіальної громади, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Йдеться про квартиру, розташовану по вулиці Танкопія у Немишлянському районі, вартість якої складає понад 1,3 мільйона гривень. Прокурори встановили, що власник цієї квартири помер ще в 2021 році. Оскільки спадкоємців він не мав, зазначена нерухомість мала перейти в комунальну власність.
«Проте органом місцевого самоврядування так і не було вжито відповідних заходів з метою вирішення питання належного оформлення права комунальної власності, у зв’язку з чим прокуратура звернулась з відповідною заявою до суду», – зазначили правоохоронці.
Фрунзенський районний суд Харкова не підтримав позицію прокуратури. Тож правоохоронці подали апеляцію.
Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури і задовольнив їхній позов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 12:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність Харківської міської територіальної громади, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".