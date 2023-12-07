Квартиру за понад 1 млн грн суд повернув Харкову

Суд визнав квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність Харківської міської територіальної громади, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Йдеться про квартиру, розташовану по вулиці Танкопія у Немишлянському районі, вартість якої складає понад 1,3 мільйона гривень. Прокурори встановили, що власник цієї квартири помер ще в 2021 році. Оскільки спадкоємців він не мав, зазначена нерухомість мала перейти в комунальну власність.

«Проте органом місцевого самоврядування так і не було вжито відповідних заходів з метою вирішення питання належного оформлення права комунальної власності, у зв’язку з чим прокуратура звернулась з відповідною заявою до суду», – зазначили правоохоронці.

Фрунзенський районний суд Харкова не підтримав позицію прокуратури. Тож правоохоронці подали апеляцію.

Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури і задовольнив їхній позов.