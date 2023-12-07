Квартиру за более 1 млн грн суд вернул Харькову
Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Речь идет о квартире, расположенной по улице Танкопия в Немышлянском районе, стоимость которой составляет более 1,3 миллиона гривен. Прокуроры установили, что владелец этой квартиры умер еще в 2021 году. Поскольку наследников у него не было, указанная недвижимость должна была перейти в коммунальную собственность.
«Однако органом местного самоуправления так и не были приняты соответствующие меры с целью решения вопроса надлежащего оформления права коммунальной собственности, в связи с чем прокуратура обратилась с соответствующим заявлением в суд», — отметили правоохранители.
Фрунзенский районный суд Харькова не поддержал позицию прокуратуры. Так что правоохранители подали апелляцию.
Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил их иск.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вернул, квартира, прокуратура, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".