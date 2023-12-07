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Квартиру за более 1 млн грн суд вернул Харькову

Общество 12:25   07.12.2023
Виктория Яковенко
Квартиру за более 1 млн грн суд вернул Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Речь идет о квартире, расположенной по улице Танкопия в Немышлянском районе, стоимость которой составляет более 1,3 миллиона гривен. Прокуроры установили, что владелец этой квартиры умер еще в 2021 году. Поскольку наследников у него не было, указанная недвижимость должна была перейти в коммунальную собственность.

«Однако органом местного самоуправления так и не были приняты соответствующие меры с целью решения вопроса надлежащего оформления права коммунальной собственности, в связи с чем прокуратура обратилась с соответствующим заявлением в суд», — отметили правоохранители.

Фрунзенский районный суд Харькова не поддержал позицию прокуратуры. Так что правоохранители подали апелляцию.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил их иск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 12:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".