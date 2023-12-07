Квартиру за более 1 млн грн суд вернул Харькову

Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Речь идет о квартире, расположенной по улице Танкопия в Немышлянском районе, стоимость которой составляет более 1,3 миллиона гривен. Прокуроры установили, что владелец этой квартиры умер еще в 2021 году. Поскольку наследников у него не было, указанная недвижимость должна была перейти в коммунальную собственность.

«Однако органом местного самоуправления так и не были приняты соответствующие меры с целью решения вопроса надлежащего оформления права коммунальной собственности, в связи с чем прокуратура обратилась с соответствующим заявлением в суд», — отметили правоохранители.

Фрунзенский районный суд Харькова не поддержал позицию прокуратуры. Так что правоохранители подали апелляцию.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил их иск.